Рюдигер: «Нельзя сравнивать с «Реалом» другие клубы, в которых я играл»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о разнице «королевского» клуба с другими командами, за которые он выступал.

«При всем уважении к другим клубам, в которых я играл и которые также имеют статус великих, думаю, что их нельзя сравнивать с «Реалом». У него 14 кубков Лиги чемпионов», — приводит слова Рюдигера Marca.

Рюдигер выступает за «Реал» с июля 2022 года. Контракт немца со сливочными рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне немец сыграл 36 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

До мадридского клуба он играл за «Штутгарт», «Рому» и «Челси».