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Сегодня, 09:44

«Барселона» продала нападающего Хутглу в «Брюгге» за 5 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Хутгла перешел в «Брюгге».

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, «Брюгге» заплатит за 23-летнего испанца 5 миллионов евро.

Также «Барселона» получил 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.

В прошедшем сезоне Хутгла забил 2 мяча в 9 матчах за «Барселону».

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/barca-b/news/2641902/agreement-with-club-brugge-to-sign-ferran-jutgla
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