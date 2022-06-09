«Барселона» продала нападающего Хутглу в «Брюгге» за 5 миллионов евро
Нападающий «Барселоны» Ферран Хутгла перешел в «Брюгге».
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, «Брюгге» заплатит за 23-летнего испанца 5 миллионов евро.
Также «Барселона» получил 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.
В прошедшем сезоне Хутгла забил 2 мяча в 9 матчах за «Барселону».
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|11
|9
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|
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|38
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|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
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|38
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|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
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|38
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|15
|15
|35-51
|39
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|Гранада
|38
|8
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19
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|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
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|22.05
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|
Р. Сосьедад – Атлетико
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|22.05
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|
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Эспаньол
|17
|
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Винисиус Жуниор
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|П
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|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
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|К
|Ж
|
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Хорхе Куэнка
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|32
|2
|6
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Жюль Кунде
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|32
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|2
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