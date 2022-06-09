«Барселона» продала нападающего Хутглу в «Брюгге» за 5 миллионов евро

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Нападающий «Барселоны» Ферран Хутгла перешел в «Брюгге».

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, «Брюгге» заплатит за 23-летнего испанца 5 миллионов евро.

Также «Барселона» получил 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.

В прошедшем сезоне Хутгла забил 2 мяча в 9 матчах за «Барселону».