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Сегодня, 00:55

Гол Рафаэля Мира принес «Севилье» победу над «Атлетиком» в последнем туре ла лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Севилья» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Рафаэль Мир.

По итогам сезона «Севилья» с 70 очками завершили сезон на четвертом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «Атлетик» с 55 очками остался на восьмой строчке и не попал в еврокубки.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Атлетик
Голы
Мир, 68 (1:0)
Севилья
Дмитрович Акунья Диегу Карлос (Рекик, 46) Кунде Хесус Навас Оливер Торрес (Окампос, 69) Дилэйни Хоан Хордан Корона (Ракитич, 82) Эн-Несири (Мир, 59) Ламела (Гомес, 69)
Атлетик
Симон Берчиче Иньиго Мартинес Вивиан Де Маркос (Вильялибре, 73) Икер Муниаин Венседор (Лекуэ, 73) Весга (Дани Гарсия, 46) Беренгер (Серрано, 86) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Саррага, 46)
Предупреждения
Хоан Хордан 25’, Акунья 76’, Гомес 90’  -  Рауль Гарсия 38’, Берчиче 57’, Вивиан 64’
Судьи
Гранде (Испания)

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Севилья
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Атлетико» в заключительном туре обыграл «Реал Сосьедад»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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