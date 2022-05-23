Гол Рафаэля Мира принес «Севилье» победу над «Атлетиком» в последнем туре ла лиги

«Севилья» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Рафаэль Мир.

По итогам сезона «Севилья» с 70 очками завершили сезон на четвертом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «Атлетик» с 55 очками остался на восьмой строчке и не попал в еврокубки.