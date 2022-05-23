Гол Рафаэля Мира принес «Севилье» победу над «Атлетиком» в последнем туре ла лиги
«Севилья» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Рафаэль Мир.
По итогам сезона «Севилья» с 70 очками завершили сезон на четвертом месте и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, «Атлетик» с 55 очками остался на восьмой строчке и не попал в еврокубки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|31
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
Новости