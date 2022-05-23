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«Вильярреал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в Лигу конференций

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«Вильярреал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в Лигу конференций.
Фото AFP

«Вильярреал» на выезде обыграл «Барселону» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе гостей забивали Альфонсо Педраса и Мой Гомес.

Таким образом, «Барселона» закончила сезон ла лиги на втором месте с 73 очками. «Вильярреал» — седьмой, имея 59 очков.

Подопечные Унаи Эмери в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги конференций.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:2
Вильярреал
Голы
Педраса, 41 (0:1), Мойсес Гомес, 55 (0:2)
Барселона
тер Штеген Араухо Дани Алвес (Мингеса, 81) Лангле Жорди Альба Бускетс де Йонг Гави (Пуч, 71) Траоре (Дембеле, 57) Торрес (Депай, 71) Обамеянг (Фати, 57)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар (Эступиньян, 67) Альбиоль Пау Торрес Педраса (Пенья, 83) Парехо Капуэ Тригерос (Орье, 68) Ло Сельсо Пако Алькасер (Джексон, 67) Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 83)
Предупреждения
Гави 45+1’, Бускетс 59’, Жорди Альба 68’  -  Парехо 45+2’
Судьи
Монтеро (Испания)

ФК Барселона
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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