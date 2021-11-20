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«Севилья» спаслась от поражения в матче с «Алавесом»

20:15
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«Севилья» и «Алавес» сыграли вничью (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Лукас Окампос и Иван Ракитич, который сравнял счет в концовке игры. У гостей забивали Виктор Лагуардия и Хоселу (с пенальти).

«Севилья» набрала 28 очков и на данный момент занимает первое место. У «Алавеса» 14 очков и 14-я позиция.

Испания. Лига 1. 14-й тур
20 нояб, 18:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:2
Алавес
Голы
Лагуардия, 5 (0:1), Окампос, 38 (1:1), Хоселу, 45 (1:2), Ракитич, 90 (2:2)
Севилья
Буну Монтиэль (Эль-Хаддади, 68 ) Аугустинссон Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Ракитич, 46 ) Оливер Торрес (Гомес, 68 ) Фернанду Режес Окампос Мир Идрисси (Акунья, 54 )
Алавес
Пачеко Дуарте Лагуардия Агиррегабирия Лежен Лум (Томас Пина, 59) Мойя Понс (Ману Гарсия, 86) Хоселу Риоха (де ла Фуэнте, 86) Мендес (Миязга, 73)
Предупреждения
Окампос 45, Мир 60  -  Лум 45, Дуарте 50, Мендес 73, Лежен 89
Судьи
Алехандро Муньис Руис

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Арсенал 0
1-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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