Агуэро объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем, сообщил инсайдер Жерар Морено.
По информации источника, на следующей неделе состоится специальная пресс-конференция. На ней и будет объявлено о завершении профессиональной карьеры 33-летнего экс-футболиста «Манчестер Сити».
30 октября Агуэро стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.
В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за «Барселону» 5 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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