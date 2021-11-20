Агуэро объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем, сообщил инсайдер Жерар Морено.

По информации источника, на следующей неделе состоится специальная пресс-конференция. На ней и будет объявлено о завершении профессиональной карьеры 33-летнего экс-футболиста «Манчестер Сити».

?Aguero will RETIRE from football!



Heart problems has forced him to retire!



Next week a press conference will be scheduled to announce his withdrawal!??#Aguero #FCB #Barcelona #MCFC



[@gerardromero] pic.twitter.com/6NfsevLdzL — Daily Transfers (@DailyTransfer1_) November 20, 2021

30 октября Агуэро стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за «Барселону» 5 матчей во всех турнирах и забил один гол.