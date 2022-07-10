Фабрегас получил предложение перейти в «Лас-Пальмас»

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас получил предложение перейти в «Лас-Пальмас», сообщает AS.

По информации источника, президент испанского клуба Мигель Анхель Рамирес обсуждал с 35-летним хавбеком возможность перехода в «Лас-Пальмас». Однако Рамирес не смог убедить бывшего игрока «Монако» присоединиться к клубу.

Испанский полузащитник играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.