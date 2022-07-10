Фабрегас получил предложение перейти в «Лас-Пальмас»
Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас получил предложение перейти в «Лас-Пальмас», сообщает AS.
По информации источника, президент испанского клуба Мигель Анхель Рамирес обсуждал с 35-летним хавбеком возможность перехода в «Лас-Пальмас». Однако Рамирес не смог убедить бывшего игрока «Монако» присоединиться к клубу.
Испанский полузащитник играл в «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.
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|Эспаньол
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|0
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15
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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