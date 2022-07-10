Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта этим летом может перейти в «Барселону». Испанец уже согласовал контракт с каталонским клубом на два года, сообщает Evening Standard.

При этом зарплата футболиста составит около 13 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Сейчас «Барса» ведет переговоры с «Челси» по сумме трансфера. Лондонцы хотят получить за футболиста 7 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.