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Сегодня, 16:16

Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта этим летом может перейти в «Барселону». Испанец уже согласовал контракт с каталонским клубом на два года, сообщает Evening Standard.

При этом зарплата футболиста составит около 13 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Сейчас «Барса» ведет переговоры с «Челси» по сумме трансфера. Лондонцы хотят получить за футболиста 7 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Новак Джокович 4 3
Ник Кирьос 6 1
Идет 2-й сет

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ТБ 3.5 сета

25%

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
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Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
0
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 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
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 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
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