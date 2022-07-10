Аспиликуэта согласовал контракт с «Барселоной» на два года
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта этим летом может перейти в «Барселону». Испанец уже согласовал контракт с каталонским клубом на два года, сообщает Evening Standard.
При этом зарплата футболиста составит около 13 миллионов евро в год до уплаты налогов.
Сейчас «Барса» ведет переговоры с «Челси» по сумме трансфера. Лондонцы хотят получить за футболиста 7 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний испанец провел за лондонский клуб 47 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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3
|Атлетико
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|0
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|0-0
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4
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|0
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|0
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8
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9
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10
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11
|Сельта
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|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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