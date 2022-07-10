Бускетс следующим летом может уехать играть в МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс следующим летом может уехать играть в МЛС. Он уже получил несколько предложений от клубов из Северной Америки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 33-летнего испанца с каталонским клубом истекает летом 2023 года. Бускетс готов рассматривать варианты перехода в другую команду после этого сезона.

Бускетс провел всю профессиональную карьеру в составе «Барселоны». Он дебютировал в составе команды в 2008 году.