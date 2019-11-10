Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после победы над «Сельтой» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси. Он оформил хет-трик.

— У нас есть очень большое преимущество, он лучший в мире, а также лучший исполнитель штрафных ударов в мире, — цитирует Бускетса Marca со ссылкой на Movistar. — Иметь его в составе — очень большое преимущество.

Я не забивал некоторое время, хотя это нормально. Важно, чтобы команда побеждала. Мы участвуем в чемпионате Испании, Кубке и Лиге Чемпионов. Важно оставаться на вершине турнирной таблицы и спокойно уйти на международный перерыв.

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