Серхи Роберто получил травму бедра и пропустит матч «Барселоны» с «Алавесом»
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании против «Алавеса», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
29-летний испанец получил травму правого бедра на тренировке, сроки восстановления не сообщаются.
?? INJURY NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2021
First team player Sergi Roberto has picked up an injury in his right thigh. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/6ZdFLgpwq1
В сезоне-2021/22 Серхи Роберто провел 12 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Матч «Барселона» — «Алавес» состоится сегодня, 30 октября, начало — в 22.00 (мск).
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