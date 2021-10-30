Анчелотти об Азаре: «Я никогда не удерживал игроков, если им хотелось сменить клуб»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе нападающего Эдена Азара из команды.

«Позволю ли я Азару уйти в январе, если он попросит? Я никогда в карьере не удерживал футболистов в случае, если им хотелось сменить клуб. Так что у меня нет сомнений — если игрок захочет, то он уйдет из команды», — приводит AS слова Анчелотти.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. В сезоне-2021/22 бельгиец провел 9 матчей за «Королевский клуб», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 25 миллионов евро.