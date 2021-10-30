Анчелотти об Азаре: «Я никогда не удерживал игроков, если им хотелось сменить клуб»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе нападающего Эдена Азара из команды.
«Позволю ли я Азару уйти в январе, если он попросит? Я никогда в карьере не удерживал футболистов в случае, если им хотелось сменить клуб. Так что у меня нет сомнений — если игрок захочет, то он уйдет из команды», — приводит AS слова Анчелотти.
Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро. В сезоне-2021/22 бельгиец провел 9 матчей за «Королевский клуб», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/10/29/soccer/1635514909_748515.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю