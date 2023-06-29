Серхи Роберто не планирует покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не планирует покидать каталонский клуб, сообщает журналист Алекс Пинтатель.

По данным источника, футболист не хочет уходить из команды, так как ранее он был назначен первым капитаном сине-гранатовых и воодушевлен возможностью представлять свой клуб.

В марте 31-летний футболист подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на сезон.