Серхи Роберто не планирует покидать «Барселону»
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто не планирует покидать каталонский клуб, сообщает журналист Алекс Пинтатель.
По данным источника, футболист не хочет уходить из команды, так как ранее он был назначен первым капитаном сине-гранатовых и воодушевлен возможностью представлять свой клуб.
В марте 31-летний футболист подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на сезон.
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10
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11
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
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|0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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