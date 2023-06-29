«Барселона» откажется от покупки Брозовича из-за проблем с финансовой ситуацией клуба
«Барселона» не будет делать предложение по трансферу полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, сообщает Diario Sport.
По информации издания, каталонцы отказались от покупки хавбека из-за проблем с финансовой ситуацией клуба. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Аль-Наср».
Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Бетис
|0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
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8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
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10
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
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|0
|0
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|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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