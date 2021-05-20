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Серджи Роберто может покинуть «Барселону» летом

14:12
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Защитник «Барселоны» Серджи Роберто может покинуть команду летом, сообщает Sport.es.

По информации СМИ, руководство «Барселоны» больше не заинтересованно в услугах защитника и хочет его продать. В клубе будут готовы рассмотреть предложения о трансфере, если они поступят.

25 апреля 29-летний защитник провел 300-й матч за «Барселону». Действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Серджи Роберто провел 15 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-decide-traspasar-sergi-roberto-11743834

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