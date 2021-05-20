Серджи Роберто может покинуть «Барселону» летом
14:12
Защитник «Барселоны» Серджи Роберто может покинуть команду летом, сообщает Sport.es.
По информации СМИ, руководство «Барселоны» больше не заинтересованно в услугах защитника и хочет его продать. В клубе будут готовы рассмотреть предложения о трансфере, если они поступят.
25 апреля 29-летний защитник провел 300-й матч за «Барселону». Действующее соглашение рассчитано до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Серджи Роберто провел 15 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-decide-traspasar-sergi-roberto-11743834
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю