Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Серджи Роберто провел 300-й матч за «Барселону»

08:13
Теги:

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто провел юбилейный матч за команду. Накануне футболист принял участие во встрече ла лиги с «Вильярреалом» (2:1), выйдя на замену на 46-й минуте.

В активе 29-летнего игрока 300 игр за «Барселону» во всех турнирах. В составе каталонского клуба испанец выступает с 2011 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Шевченко прокомментировала победу над Андраде на UFC 261
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
«Людям в США не нравятся успешные иммигранты». Отец Камару Усмана пришел на шоу UFC после 11 лет тюрьмы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд