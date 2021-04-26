Серджи Роберто провел 300-й матч за «Барселону»
08:13
Защитник «Барселоны» Серджи Роберто провел юбилейный матч за команду. Накануне футболист принял участие во встрече ла лиги с «Вильярреалом» (2:1), выйдя на замену на 46-й минуте.
В активе 29-летнего игрока 300 игр за «Барселону» во всех турнирах. В составе каталонского клуба испанец выступает с 2011 года.
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