Серджи Роберто провел 300-й матч за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто провел юбилейный матч за команду. Накануне футболист принял участие во встрече ла лиги с «Вильярреалом» (2:1), выйдя на замену на 46-й минуте.

В активе 29-летнего игрока 300 игр за «Барселону» во всех турнирах. В составе каталонского клуба испанец выступает с 2011 года.