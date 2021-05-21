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«Барселона» хочет этим летом купить Торреса

10:29
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«Барселона» интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб следит за игрой 24-летнего футболиста. Отступные за игрока составляют — 60 миллионов евро. В нынешних условиях «Барселоне» будет непросто выплатить эту сумму, клуб договорится о снижении стоимости.

Ранее сообщалось, что в услугах Торреса также заинтересован «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Торрес — воспитанник «Вильярреала». За основу команды он выступает с 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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