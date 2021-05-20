«Челси» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Барселоны» Пьяничем

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич привлек интерес к себе со стороны «Челси» и «ПСЖ», сообщает le10sport.

По информации источника, 31-летний босниец может отправиться в аренду в один из этих клубов в летнее трансферное окно. 11 мая сообщалось, что футболист может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «Барселону» летом 2020 года.

В сезоне-2020/21 Пьянич провел 29 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.