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«Челси» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Барселоны» Пьяничем

10:16
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич привлек интерес к себе со стороны «Челси» и «ПСЖ», сообщает le10sport.

По информации источника, 31-летний босниец может отправиться в аренду в один из этих клубов в летнее трансферное окно. 11 мая сообщалось, что футболист может вернуться в «Ювентус», откуда перешел в «Барселону» летом 2020 года.

В сезоне-2020/21 Пьянич провел 29 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-le-psg-et-chelsea-reflechissent-pour-pjanic-550530

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