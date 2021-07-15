Сауль рассказал фанату, что его выгоняют из «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал свой возможный уход из клуба.

По информации Cadena SER, Сауль после тренировки подошел к группе болельщиков, чтобы раздать автографы. Один из собравшихся спросил у игрока про уход из команды. «Они меня выгоняют, друг», — ответил испанец.

10 июля стало известно, что «Барселона» и «Атлетико» рассматривают возможность обмена нападающего Антуана Гризманна на Сауля.

В сезоне-2020/21 26-летний Сауль провел 41 матч за «Атлетико» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает его в 40 миллионов евро.

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