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Сауль рассказал фанату, что его выгоняют из «Атлетико»

20:46
Сауль Ньигес. Фото Football Espana
Сауль Ньигес. Фото Football Espana
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал свой возможный уход из клуба.

По информации Cadena SER, Сауль после тренировки подошел к группе болельщиков, чтобы раздать автографы. Один из собравшихся спросил у игрока про уход из команды. «Они меня выгоняют, друг», — ответил испанец.

10 июля стало известно, что «Барселона» и «Атлетико» рассматривают возможность обмена нападающего Антуана Гризманна на Сауля.

В сезоне-2020/21 26-летний Сауль провел 41 матч за «Атлетико» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает его в 40 миллионов евро.

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Дополнительная информация:

https://cadenaser.com/ser/2021/07/15/deportes/1626363424_766675.amp.html?__twitter_impression=true

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