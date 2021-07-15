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«Реал» отреагировал на сообщение о завершении карьеры Роббена

16:20
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Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Пресс-служба «Реала» отреагировала на эту новость.

«Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом», — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

37-летний Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с «Гронингеном».

В составе «Реала» нидерландский футболист выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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Евгений Петров все материалы автора

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