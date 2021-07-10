«Барселона» и «Атлетико» рассматривают возможность обмена Гризманна на Сауля

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико». Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский и мадридский клуб обсуждают обмен игрока сборной Франции на полузащитника Сауля Ньигеса.

Ранее стало известно, что сине-гранатовые хотят расстаться с Гризманном, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сауль же хочет сменить команду, чтобы получить новый вызов в карьере.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гризманна в 60 миллионов евро. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.