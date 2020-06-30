Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель прокомментировал информацию о возможном увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера «сине-гранатовых».

— Насколько я знаю, это не так, — цитирует Sport.es Роселя. — Зачем писать об этом, если это ложь? Зачем некоторые каталонские издания пишут эту неподтвержденную информацию? Получается, что мы, каталонцы, вредим сами себе, стреляем сами себе в ногу. Даже если кто-то из клуба сегодня заявит, что слухи об увольнении Сетьена — неправда, то никто все равно не поверит. Иногда для каталонца худшее, что с ним может случиться — еще один каталонец. Мы кормим нашего врага.

Ранее в СМИ появлялась информации о том, что Сетьен может быть снят со своей должности в случае, если проиграет «Атлетико» или «Вильярреалу» в ближайших двух турах чемпионата Испании.