Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о предстоящем переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».

«Это мегамасштабно. Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ». Думаю, «Атлетико» и «Манчестер Сити» могли плюс-минус то же самое ему положить по зарплате. Я не знаю всех нюансов по финансовому «фэйр плей». Возможно, Месси будет комфортно воссоединиться с Неймаром — хотя в «Атлетико» он мог бы снова играть с Суаресом. Сложно понимать, что у него в голове и из чего он исходил», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Также Самедов прокомментировал вынужденный уход форварда из «Барсы» из-за испанского законодательства.

«Наверное, это нормально, везде должны быть какие-то границы и свои правила, которые нельзя переходить. Видимо, в «Барселоне» недоглядели, поэтому пришлось расстаться с таким футболистом», — добавил Самедов.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.