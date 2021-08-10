Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Самедов — о трансфере Месси: «Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ»

19:24
Теги:

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов высказался о предстоящем переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».

«Это мегамасштабно. Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ». Думаю, «Атлетико» и «Манчестер Сити» могли плюс-минус то же самое ему положить по зарплате. Я не знаю всех нюансов по финансовому «фэйр плей». Возможно, Месси будет комфортно воссоединиться с Неймаром — хотя в «Атлетико» он мог бы снова играть с Суаресом. Сложно понимать, что у него в голове и из чего он исходил», — сказал Самедов «Газете.Ru».

Также Самедов прокомментировал вынужденный уход форварда из «Барсы» из-за испанского законодательства.

«Наверное, это нормально, везде должны быть какие-то границы и свои правила, которые нельзя переходить. Видимо, в «Барселоне» недоглядели, поэтому пришлось расстаться с таким футболистом», — добавил Самедов.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/10/n_16367042.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
Самый быстрый человек планеты — в центре скандала. Его друг оказался дилером допинга
Месси и его жена Антонела в самолете перед вылетом в Париж. Фото
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд