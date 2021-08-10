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Себальос получил разрыв связок голеностопа

19:18
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос прошел углубленное медицинское обследование. Он получил разрыв связок голеностопа, сообщает сайт клуба.

Полузащитник олимпийской сборной Испании получил серьезную травмы ногу в матче против Египта (0:0).

За прошлый сезон Себальос провел в составе «Арсенала», где был в аренде, 40 матчей, отметившись 3 ассистами. Правами на игрока владеет мадридский «Реал».

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Иван Шитик все материалы автора

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