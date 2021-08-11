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«Реал» и «Барселона» не хотят, чтобы их матчи показывали по телевидению

04:11

Флорентино Перес и Жоан Лапорта, президенты клубов «Реал» и «Барселона» соответственно, выступили против сделки между ла лигой и инвестфондом CVC Capital Partners. По их мнению, этот ход был незаконным из-за рисвоения активов. Они намерены обратиться в суд.

Несколько дней назад руководство чемпионата Испании заключило контракт на 50 лет, согласно которому фонд получит 10,95 процента акций новой холдинговой компании Boost LaLiga за инвестиции в 2,7 миллиарда евро. При этом CVC будет контролировать практически все коммерческие проекты, в том числе телеправа.

По информации El Transistor , «Реал» и «Барселона» не хотят, чтобы их матчи транслировались по телевидению на таких условиях.

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Евгений Козинов все материалы автора

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