Рюдигер прокомментировал свой переход из «Челси» в «Реал»

Защитник Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход из «Челси» в «Реал».

«Счастлив сообщить, что я перехожу в «Реал». С нетерпением жду новых вызовов и первого матча за этот великий клуб», — написал у себя в Twitter Рюдигер.

Сегодня, 2 июня «Реал» объявил о заключении контракта с 29-летним Рюдигером на 4 года. Немец перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Рюдигер забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 54 матчах за «Челси».