Защитник Лангле согласился покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле согласился уйти из клуба.

По информации Catalunya Radio, 26-летний игрок не входит в планы Хави на следующий сезон и может провести два года в «Тоттенхэме» на правах аренды. «Барса» уже ведет переговоры с лондонским клубом.

Ранее сообщалось, что «шпоры» готовы купить защитника в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Лангле сделал одну результативную передачу в 26 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Контракт француза с клубом действует до 2026 года.