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Сегодня, 22:32

Ла лига подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с Мбаппе

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Руководство чемпионата Испании объявило о том, что подало жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с нападающим Килианом Мбаппе.

В ла лиге выразили возмущение, что «ПСЖ», который еще прошлом году «сообщал об убытках за несколько сезонов в размере 700 миллионов евро» подписал многомиллионный контракт с 23-летним французом.

В руководстве Лиги добавили, что помимо жалобы в УЕФА, обратятся также в административные и налоговые органы ЕС.

«Такое поведение лишний раз демонстрирует, что клубы, принадлежащие государствам, не уважают и не хотят соблюдать правила такой важной сферы, как футбол. Эти правила являются ключевыми для защиты и поддержания сотен тысяч рабочих мест.

Такое поведение Аль-Хелаифи, президента «ПСЖ», членом Исполнительного комитета УЕФА и президентом Ассоциации европейских клубов, ставит под угрозу европейский футбол, так же, как и Суперлига", — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что «ПСЖ» продлил контракт с Мбаппе до июня 2025 года.

Источник: https://www.laliga.com/en-GB/news/official-statement-on-mbappes-possible-announcement-to-stay-at-psg

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Килиан Мбаппе
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