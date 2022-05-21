Ла лига подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с Мбаппе

Руководство чемпионата Испании объявило о том, что подало жалобу в УЕФА на «ПСЖ» из-за сделки с нападающим Килианом Мбаппе.

В ла лиге выразили возмущение, что «ПСЖ», который еще прошлом году «сообщал об убытках за несколько сезонов в размере 700 миллионов евро» подписал многомиллионный контракт с 23-летним французом.

В руководстве Лиги добавили, что помимо жалобы в УЕФА, обратятся также в административные и налоговые органы ЕС.

«Такое поведение лишний раз демонстрирует, что клубы, принадлежащие государствам, не уважают и не хотят соблюдать правила такой важной сферы, как футбол. Эти правила являются ключевыми для защиты и поддержания сотен тысяч рабочих мест.

Такое поведение Аль-Хелаифи, президента «ПСЖ», членом Исполнительного комитета УЕФА и президентом Ассоциации европейских клубов, ставит под угрозу европейский футбол, так же, как и Суперлига", — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что «ПСЖ» продлил контракт с Мбаппе до июня 2025 года.