«Валенсия» обыграла «Сельту». Черышев вышел в перерыве

«Валенсия» обыграла «Сельту» в последнем матче сезона ла лиги

Читать «СЭ» в

«Валенсия» дома обыграла «Сельту» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В составе «летучих мышей» отметился Макси Гомес. Автогол записал на свой счет защитник «Сельты» Нестор Араухо.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в перерыве матча.

В турнирной таблице сезона-2021/22 ла лиги валенсийский клуб занял девятое место с 48 очками. «Сельта» — 11-я с 46 очками.