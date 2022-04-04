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Сегодня, 09:38

Пау Торрес может продолжить карьеру в «Реале» или «МЮ»

«МЮ» и «Реал» претендуют на Пау Торреса из «Вильярреала»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90 min.

По данным источника, футболист обратил на себя внимание манкунианцев и «Реала», показывая результативную игру в сезоне. В 36 матчах он забил пять голов во всех турнирах.

«Реал» рассматривает Торреса, как возможную альтернативу Антонио Рюдигеру, который вряд ли перейдет в стан мадридцев. «МЮ» интересовался Торресом еще прошлым летом.

ФК Вильярреал
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 2 : 1
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 4 : 1
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 0 : 0
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 2 : 2
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 24 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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