Пау Торрес может продолжить карьеру в «Реале» или «МЮ»

«МЮ» и «Реал» претендуют на Пау Торреса из «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает 90 min.

По данным источника, футболист обратил на себя внимание манкунианцев и «Реала», показывая результативную игру в сезоне. В 36 матчах он забил пять голов во всех турнирах.

«Реал» рассматривает Торреса, как возможную альтернативу Антонио Рюдигеру, который вряд ли перейдет в стан мадридцев. «МЮ» интересовался Торресом еще прошлым летом.