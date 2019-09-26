Нападающий «Реала» Родригу рад своему дебюту за мадридский клуб. 18-летний бразилец вышел на поле на 71-й минуте матча с «Осасуной» (2:0) и почти сразу же забил гол.

— Я очень счастлив после сегодняшнего вечера, — цитирует Football Espana Родригу. — Тренер вселил в меня большую уверенность, и это помогло мне забить. Моя мама всегда говорила, что мне очень везет с дебютами. Забить в дебютной встрече на «Сантьяго Бернабеу» — это момент, о котором я мечтал. Это невероятное чувство.