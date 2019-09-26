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Родригу — о дебюте за «Реал»: «Это момент, о котором я мечтал»

02:42
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Нападающий «Реала» Родригу рад своему дебюту за мадридский клуб. 18-летний бразилец вышел на поле на 71-й минуте матча с «Осасуной» (2:0) и почти сразу же забил гол.

— Я очень счастлив после сегодняшнего вечера, — цитирует Football Espana Родригу. — Тренер вселил в меня большую уверенность, и это помогло мне забить. Моя мама всегда говорила, что мне очень везет с дебютами. Забить в дебютной встрече на «Сантьяго Бернабеу» — это момент, о котором я мечтал. Это невероятное чувство.

Реал — Осасуна

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