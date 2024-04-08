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Сегодня, 13:10

Родриго останется в «Реале», несмотря на возможный переход Мбаппе

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Вингер «Реала» Родриго останется в клубе, несмотря на возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, бразилец ясно дал понять, что хочет дальше выступать за «королевский» клуб и не боится конкуренции.

Ранее сообщалось, что Мбаппе по окончании сезона-2023/24 покинет «ПСЖ» и перейдет в «Реал».

В текущем сезоне 23-летний Родриго сыграл 42 матча, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 100 миллионов евро. Контракт игрока с мадридцами рассчитан до конца июня 2028 года.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 75 очков. Сливочные опережают ближайшего преследователя «Барселону» на 8 очков.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
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Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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