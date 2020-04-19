Роберто Мартинес: «Азар успешно перенес операцию. Повезло, что она прошла перед вспышкой эпидемии»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии хавбека «Реала» Эдена Азара. По словам специалиста, лидер бельгийской команды успешно перенес операцию на колене.

— Я знаю, что он успешно восстанавливается. Скоро он снова будет бегать, никаких осложнений нет, — цитирует Reuters Мартинеса. — Операция прошла успешно, нужно было, чтобы 4-5 недель прошли без осложнений, и их не было.

Мы знаем, что он вернется сильнее. Нам повезло, что операция проведена непосредственно перед вспышкой эпидемии коронавируса. У меня хорошее предчувствие, что он скоро вернется.