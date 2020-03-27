Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Роберто Карлос: «Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале»

08:19
Теги:

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что хотел бы видеть форварда «ПСЖ» Неймара в мадридском клубе.

— Если бы это зависело от меня, Неймар уже давно был бы в «Реале», — приодит слова Карлоса As. — Но жизнь не всегда такая, как хотелось бы. Великие игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. «Реал» сегодня является ориентиром для любого игрока. Хотите выиграть Лигу чемпионов? Приезжайте в «Реал».

В текущем сезоне Неймар провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир