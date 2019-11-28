Ривалдо: «Если Месси получит «Золотой мяч», это будет справедливо»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что шестой «Золотой мяч» будет заслуженным для Лионеля Месси. Ранее появилась информация о том, что аргентинец уже в курсе того, что именно он получит награду на церемонии, которая состоится 2 декабря в Париже.

— Если Месси возьмет «Золотой мяч», это будет честно и справедливо по итогам нынешнего года, — цитирует A Bola Ривалдо. — Но никогда не знаешь критериев, по которым присуждают эту награду. Лучше просто подождать и посмотреть, что произойдет.