Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" завершится в августе 2022 года

Сегодня, 8 мая 2019 года, на заседании совета директоров "Реала" было принято решение о возложении обязанностей по реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу" на испанскую строительную компанию FCC Construction, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Полное переоборудование арены будет завершено к августу 2022 года.

В сообщении пресс-службы "Реала" отмечается, что выбор данной компании обоснован экономически и считается наиболее целесообразным. Срок, необходимый для реконструкции, составит 39 месяцев и четыре дополнительных для улучшения внешнего вида арены.

Контракт бы согласован 12 апреля, а работы начнутся в ближайшее время.

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