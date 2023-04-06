«Реал» забил «Барсе» четыре гола впервые с 2008 года, на «Камп Ноу» — с 1963-го

«Реал» на выезде разгромил «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 4:0.

«Сливочные» впервые с мая 2008 года забили четыре гола в матче с «каталонцам» во всех турнирах. Тогда мадридцы победили в чемпионате Испании со счетом 4:1.

Помимо этого, разгром в Кубке — первый матч с января 1963 года, когда «Реал» забил «Барселоне» четыре гола на «Камп Ноу».

В финале Кубка Испании в этом году «сливочные» встретятся с «Осасуной».