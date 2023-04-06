Бензема стал первым за 28 лет игроком «Реала», оформившим хет-трик в класико. На «Камп Ноу» это удавалось Пушкашу в 1963-м

Бензема стал первым с 1963 года игроком «Реала», кто отметился хет-триком на «Камп Ноу»

«Реал» на выезде разгромил «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 4:0.

Форвард «сливочных» Карим Бензема отметился хет-триком. Француз стал первым за 28 лет игроком «Реала», кто забил три гола в класико. Ранее хет-трик оформлял Иван Саморано в январе 1995 года на «Сантьяго Бернабеу».

Три гола на «Камп Ноу» последний раз забивал Ференц Пушкаш в январе 1963 года.