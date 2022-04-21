«Реал» выкупит права на 18-летнего защитника «Шахтера»

«Реал» выкупит права на защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, сообщает журналист Николо Скира.

Мадридский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Шахтер» может получить в качестве бонусов.

Сам Винисиус подпишут контракт со «сливочными» до 2026 года.

Защитник перешел в «Шахтере» в январе 2022 года из «Интернасьонала». Он прошел с командой сборы, но не успел дебютировать в официальных матчах, после чего был отдан в аренду в «Реал». 23 февраля ему исполнилось 18 лет.