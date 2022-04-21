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Сегодня, 19:39

Полузащитник «Реала» Бэйл может продолжить карьеру в МЛС

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Стивен Гофф.

По информации источника, переговоры с представителями 32-летнего валлийца ведет «Ди Си Юнайтед».

Отмечается, что американский клуб готов платить полузащитнику больше, чем бывшему нападающего сборной Англии Уэйну Руни.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи матчах за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/SoccerInsider/status/1517130092824117249
Гарет Бэйл
Уэйн Руни
Футбол
ФК Реал
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 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
3
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
4
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
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 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
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 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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Мальорка – Алавес
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Бетис – Эльче
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19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
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 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
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20.04 22:30
Осасуна – Реал
 1 : 3
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Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
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Карим Бензема

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Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
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