Полузащитник «Реала» Бэйл может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Стивен Гофф.

По информации источника, переговоры с представителями 32-летнего валлийца ведет «Ди Си Юнайтед».

Отмечается, что американский клуб готов платить полузащитнику больше, чем бывшему нападающего сборной Англии Уэйну Руни.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в семи матчах за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.