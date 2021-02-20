«Реал» ведет переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии о спонсорском соглашении на 150 миллионов евро
«Реал» ведет переговоры с государственным проектом Саудовской Аравии Qiddiya о партнерском соглашении на сумму 150 миллионов евро. По информации The Times, эти деньги будут вложены в женскую команду мадридского клуба.
Отмечается, что контракт с «Реалом» может стать еще одной попыткой азиатской страны использовать спорт для получения международного влияния и положительной рекламы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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