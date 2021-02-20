Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» ведет переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии о спонсорском соглашении на 150 миллионов евро

04:19
Теги:

«Реал» ведет переговоры с государственным проектом Саудовской Аравии Qiddiya о партнерском соглашении на сумму 150 миллионов евро. По информации The Times, эти деньги будут вложены в женскую команду мадридского клуба.

Отмечается, что контракт с «Реалом» может стать еще одной попыткой азиатской страны использовать спорт для получения международного влияния и положительной рекламы.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир