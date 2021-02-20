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«Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро

10:15
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«Барселона» отказалась продавать нападающего Ансу Фати в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» отклонили предложение «красных дьяволов» по 18-летнему испанцу в размере 150 миллионов евро летом 2020 года.

В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. В данный момент игрок восстанавливается от разрыва мениска.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210218/492158074501/barca-ofertas-pedri-ansu-fati-trincao.html

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