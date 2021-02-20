«Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов евро
«Барселона» отказалась продавать нападающего Ансу Фати в «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «сине-гранатовые» отклонили предложение «красных дьяволов» по 18-летнему испанцу в размере 150 миллионов евро летом 2020 года.
В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. В данный момент игрок восстанавливается от разрыва мениска.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210218/492158074501/barca-ofertas-pedri-ansu-fati-trincao.html
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