Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию, что форвард Карим Бензема пропустит матч ла лиги против «Вальядолида». Также под вопросом и его участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Каждый травмированный игрок — сильный удар для нас. Мы знаем, сколько значит Карим для «Реала». Необходимо как можно скорее вернуть травмированных игроков в форму. По Лиге чемпионов примем решение уже на следующей неделе», — цитирует GSFN Зидана.

33-летний француз в текущем сезоне провел 28 матчей за «Реал» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах. Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля.