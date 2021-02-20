«Каждый травмированный игрок — сильный удар для нас». Зидан — о травме Бензема
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию, что форвард Карим Бензема пропустит матч ла лиги против «Вальядолида». Также под вопросом и его участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Каждый травмированный игрок — сильный удар для нас. Мы знаем, сколько значит Карим для «Реала». Необходимо как можно скорее вернуть травмированных игроков в форму. По Лиге чемпионов примем решение уже на следующей неделе», — цитирует GSFN Зидана.
33-летний француз в текущем сезоне провел 28 матчей за «Реал» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах. Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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