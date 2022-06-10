«Реал» сыграет с «Ювентусом» и «Барселоной» во время турне по Америке

«Реал» сыграет с «Барселоной» и «Ювентусом» во время турне по США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С «Барселоной» клуб сыграет 23 июля в Лас-Вегасе, а с «Ювентусом» — 30 июля в Лос-Анджелесе.

Также «Реал» сыграет с мексиканской «Америкой». Матч пройдет 26 июля в Сан-Франциско.