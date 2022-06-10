Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:25

Гарет Бэйл заявил, что не собираюсь переходить в «Хетафе»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал информацию о возможном переходе в «Хетафе».

«Я не собираюсь переходить в «Хетафе», это точно (улыбается)», — приводит слова Бэйла Goal.

Ранее на странице «Хетафе» в Twitter появилась запись: «Хетафе, Хетафе, Хетафе. В таком порядке». Это является отсылкой к фразе «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке» на флаге, с которым футболист отмечал выход сборной на Евро-2020.

32-летний Бэйл покинул «Реал» в начале июля в связи с истечением контракта. Валлиец выступал за мадридцев с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» 7 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://www.goal.com/en/news/watch-bale-laughs-at-getafe-over-transfer-claim/bltfe91fde2c582a73c
Гарет Бэйл
Футбол
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» продлила контракт с Роберто до лета 2023 года

«Реал» сыграет с «Ювентусом» и «Барселоной» во время турне по Америке
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости