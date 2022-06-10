«Барселона» продлила контракт с полузащитником Серхи Роберто

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Полузащитник Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение действует до 30 июня 2023 года, сообщает сайт клуба.

Сумма отступных составила 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роберто ради продолжения карьеры на «Камп Ноу» пошел на серьезное сокращение зарплаты.

Напомним, что футболист является воспитанником «Барсы», за первую команду дебютировал в сезоне-2010/11.

В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.