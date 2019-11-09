«Реал Сосьедад» вышел на первое место в ла лиге

«Реал Сосьедад» и «Леганес» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании (1:1). На 63-й минуте Микель Мерино вывел хозяев вперед, но спустя 15 минут Юссеф Эн-Несири сравнял счет.

Ничья позволила «Реал Сосьедад» выйти на первое место, опередив «Реал» и «Барселону». «Леганес» идет на последней строчке.

Чемпионат Испании

13-й тур

«Реал Сосьедад» — «Леганес» — 1:1 (0:0)

Голы: Мерино, 63 (1:0). Эн-Несири, 78 (1:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 78), Янузай (Сангальи, 69), Оярсабаль.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Брэйтуэйт (Руибаль, 88), Арнаис (Эн-Несири, 46).

Предупреждения: Ресио, 2. Монреаль, 19. Бустинса, 38. Родригес, 57. Омеруо, 86. Росалес, 90+4. Мерино, 90+6.

Удаление: Родригес, 90+7.

Судья: Мартинес Мунуэра.

8 ноября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

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