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Сегодня, 20:02

«Реал Сосьедад» на глазах Захаряна не сумел удержать победу над «Сельтой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» — «Сельта».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 22-й минуте хозяев вывел вперед Андер Барренечеа, отличившийся с передачи Такефуса Кубо. Гости сравняли счет на 90+4-й минуте благодаря голу Оскара Мингесы.

За игрой с трибун наблюдал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который близок к переходу в «Реал Сосьедад». Ранее в «Динамо» анонсировали объявление о трансфере 20-летнего россиянина.

«Реал Сосьедад» с 2 очками идет на девятом месте в ла лиге. «Сельта», набравшая первое очко в текущем сезоне, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
19 авг, 18:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Сельта
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
4
9
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«Альмерия» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
2
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
4
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
Даниэль Карвахаль

Даниэль Карвахаль

Реал

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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