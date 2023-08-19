«Реал Сосьедад» на глазах Захаряна не сумел удержать победу над «Сельтой»
«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:1.
На 22-й минуте хозяев вывел вперед Андер Барренечеа, отличившийся с передачи Такефуса Кубо. Гости сравняли счет на 90+4-й минуте благодаря голу Оскара Мингесы.
За игрой с трибун наблюдал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который близок к переходу в «Реал Сосьедад». Ранее в «Динамо» анонсировали объявление о трансфере 20-летнего россиянина.
«Реал Сосьедад» с 2 очками идет на девятом месте в ла лиге. «Сельта», набравшая первое очко в текущем сезоне, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
2
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
10
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|
|
Даниэль Карвахаль
Реал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0