«Реал Сосьедад» на глазах Захаряна не сумел удержать победу над «Сельтой»

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 22-й минуте хозяев вывел вперед Андер Барренечеа, отличившийся с передачи Такефуса Кубо. Гости сравняли счет на 90+4-й минуте благодаря голу Оскара Мингесы.

За игрой с трибун наблюдал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который близок к переходу в «Реал Сосьедад». Ранее в «Динамо» анонсировали объявление о трансфере 20-летнего россиянина.

«Реал Сосьедад» с 2 очками идет на девятом месте в ла лиге. «Сельта», набравшая первое очко в текущем сезоне, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.