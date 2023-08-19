В «Динамо» анонсировали объявление о Захаряне вечером

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о ситуации с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Информация такая — ждите вечера. У «Реал Сосьедад» игра, все объявления будут вечером», — сказал Гафин.

Россиянин уже находится в Испании. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров объявил, что 20-летний полузащитник прошел медосмотр перед трансфером.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.