"Реал Сосьедад" получит за трансфер Гризманна 24 миллиона евро

В ближайшее время "Реал Сосьедад" получит 24 миллиона евро за трансфер нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону", сообщает Football Espana. Каталонцы заплатили 120 миллионов, доля "Реал Сосьедада" – 20%. Сумма может возрасти, если "матрасники" смогут доказать, что сине-гранатовые подписали контракт с форвардом в марте этого года.

В минувшем сезоне Гризманн выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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